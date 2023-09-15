Польша планирует совместно с Южной Кореей построить более 800 танков и 600 самоходных гаубиц, сообщил польский президент Анджей Дуда агентству PAP.

«Сейчас ведутся переговоры на тему сотрудничества военных предприятий обеих стран, направленного, в том числе, на постройку еще 820 «полонизированных» танков в версии K2PL, более 600 самоходных гаубиц в версии K9PL и производство ракет для РСЗО в Польше», — сказал Дуда.

Он отметил, что «за последние два года Польша в значительной степени развила сотрудничество с Южной Кореей, прежде всего в сфере производства вооружений». «Для польской армии из Южной Кореи были заказаны, среди прочего, 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 легких самолетов FA-50», — добавил польский президент.

«Помимо нашего традиционного военного союзника – США, с которыми мы сейчас реализуем огромные, я бы сказал совершенно исторические военные проекты, такие, как система ПВО WISLA c ЗРК Patriot, также сотрудничаем с Южной Кореей», — сказал Дуда, подчеркнув, что сотрудничество с Сеулом означает «очень современные технологии, очень быстрые сроки поставок – новейших танков, новейших РСЗО, новейших самолетов».