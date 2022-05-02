Польша готова поддержать Германию своей нефтепереработкой, чтобы та отказалась от российской нефти, заявила польский министр климата и окружающей среды Анна Москва журналистам перед вылетом в Брюссель, где она примет участие во встрече министров по вопросам энергетики Евросоюза.

«В последние дни Германия все сильнее говорит о желании, а также реальном плане поддержки санкций на нефть. У меня будет очередная встреча с вице-канцлером Хабеком (министр экономики ФРГ Роберт Хабек – ред.). Мы будем углублять те разговоры, которые мы начали в Польше», — сказала Москва.

«Мы, как Польша, готовы поддержать своим НПЗ в Гданьске амбиции немецкой стороны по дерусификации. Я надеюсь, что это будет последний голос, который будет блокировать и препятствовать санкциям на нефть», — добавила польский министр.