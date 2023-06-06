Правительство Польши попросило Великобританию предоставить средства противовоздушной обороны (ПВО), которые помогут отражать российские ракеты, беспилотники и аэростаты-шпионы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Запрос поступил после серии вторжений подобных объектов в воздушное пространство Польши в последние месяцы, что усилило беспокойство Варшавы по поводу последствий нападения России на Украину.

Минобороны Великобритании отказалось комментировать запрос, заявив лишь, что в настоящее время в Польше развернута его система противовоздушной обороны наземного базирования Sky Sabre. Ранее Лондон подписал экспортное соглашение на сумму 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,4 млрд) для обеспечения Варшавы наземными средствами ПВО. В настоящее время Великобритания готовит ответ на запрос республики, сообщил источник.

Проблема противовоздушной обороны Польши вышла на передний план в ноябре, когда в результате падения ракеты недалеко от восточной границы страны с Украиной погибли два человека. Тревога по поводу возможного удара России по территории НАТО была снята, когда выяснилось, что снаряд был запущен из украинской системы С-300, которая пыталась отразить массированную атаку Москвы.

На Западе возложили ответственность за произошедшее на Россию, поскольку она развязала агрессивную войну против Украины и вела обстрелы. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал инцидент как «несчастный случай». (ТАСС)