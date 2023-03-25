Польша передала Евросоюзу счета за поставленные Украине вооружения на €2 млрд. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в опубликованном в субботу интервью радио RMF.

«Мы передали счета на 2 млрд. Это очень хорошая новость для Польши. Очень хорошая новость для польского бюджета», — сказал он. «На эти деньги мы сможем покупать самое современное вооружение», — добавил Моравецкий.

Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты. Власти страны оценили объем оказанной в 2022 году Украине военной помощи в €2,2 млрд.