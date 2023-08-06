В субботу вечером польский оператор трубопровода «Дружба» PERN обнаружил утечку нефти на западном участке, по которому сырье поступает в Германию. Одну из ниток отключили, вторая продолжает функционировать без изменений. Как утверждает компания, ситуация не представляет угрозы для здоровья и жизни местных жителей.

На месте происшествия находятся пожарная охрана и аварийно-спасательная службы PERN, которые обеспечивают безопасность территории. После завершения операции по восстановлению поврежденной нитки планируется провести рекультивацию территории, чтобы вернуть ее в первоначальное состояние.

Специалисты компании расследуют причины утечки нефти. Оператор заверил, что остальные элементы инфраструктуры PERN, включая тот участок, который отвечает за транспортировку сырой нефти из Самарской области в Польшу и Германию, продолжают работать в штатном режиме.

Трубопровод «Дружба», построенный в 1960-х годах, имеет стратегическое значение для транспортировки нефти из России в страны Восточной Европы. Его северная ветвь через Беларусь обеспечивает поставки Германии и Польше, а южная — через Украину доставляет сырье в Венгрию, Словакию и Чехию.

«Дружбу» не затронуло эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря 2022 года. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго, в 2022 году через него прокачали 38,4 млн т. нефти. При этом Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти. Варшава отдельно призывала ввести санкции в отношении «Дружбы». (moscowtimes.ru)