Польша не собирается соглашаться на требования России по оплате газа рублями. Об этом заявил представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает ТАСС.

«В случае необходимости и принятия соответствующего решения мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа», — отметил Наимский.

Он добавил, что рассматриваются все возможные риски. Однако Польша к ним готова.

Наимский подчеркнул, что в Польше также готовы к действиям со стороны России, если поставки будут остановлены.

25 апреля глава компании-оператора польской сети газопроводов Gaz-System Томаш Стемпень заявил, что газовая система страны полностью готова к прекращению поставок газа из России. По его словам, уже в сентябре 2022 года откроется новый газопровод Baltic Pipe через Данию в Польшу.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате российского газа в рублях.