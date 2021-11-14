Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи Североатлантического договора в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в опубликованном в воскресенье интервью Польскому агентству печати.

«Мы обсуждаем с Латвией, и особенно с Литвой, не вводить ли четвертую статью [договора] НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут проводить общие консультации всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из государств-союзников находятся под угрозой. Похоже, что это становится все больше необходимым. Потому что недостаточно просто публично выразить нашу озабоченность — теперь необходимы конкретные шаги и вовлечение всего альянса», — сказал он.

«В ЕС растет убежденность в том, что кризис, с которым мы сталкиваемся, касается не только Литвы, Латвии и Польши, но и всего сообщества. Более того, есть понимание того, что Лукашенко не откажется от штурма границы, если мы не будем действовать сообща», — полагает Моравецкий.

«Поэтому мы обязательно будем обсуждать дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы», — добавил он, подчеркнув, что это лишит белорусские власти экономических выгод. «Мы будем обсуждать дополнительные санкции уже на следующем специальном саммите ЕС, о котором я просил», — заключил глава польского правительства.

4-я статья Североатлантического договора предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса считает, что существует угроза ее безопасности.