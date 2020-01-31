Польша купит у США 32 истребителя F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35, передает РИА Новости.

По информации польских военных, стоимость контракта составляет около 4,6 миллиарда долларов. Изначально госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов.

В рамках того же договора кроме 32 самолетов F-35A польские военные получат логистический и учебный пакеты. В состав логистического пакета входит в том числе восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование, необходимое для текущего наземного обслуживания, а в состав учебного — обучение летчиков и технического персонала.

Ожидается, что ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году. Пока же на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35.