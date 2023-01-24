Польша будет требовать у Европейского союза (ЕС) компенсацию за каждый танк «Leopard 2», который она отправит в Украину.

Как сообщает # со ссылкой на CNN, об этом заявил телеканалу TVN премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что данное обращение Польши к ЕС станет еще одним испытанием доброй воли для Союза.

Отметим, что Польша обратилась к Берлину по поводу поставки в Украину боевых танков «Leopard 2» немецкого производства. Варшава заявила, что направит указанные танки в Украину, даже если правительство Германии не даст на это разрешения. Германия сообщила, что обнародует свое решение по поводу обращения в ближайшее время.

«Мы готовим наше решение и вскоре объявим его», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.