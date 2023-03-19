В Баку с успехом проходят гастроли артистов циркового шоу DZIVA. Одним из самых ярких любимцев публики стал молодой дрессировщик Ростислав Гаврылив, который очаровал публику своим зрелищным Big Cat Show.

Герои Big Cat Show — шесть тигров и лев выходят на арену цирка последними, закрывая программу. Животные дарят зрителям незабываемые эмоции и любовь. И главное — выступление четвероногих артистов под руководством Ростислава ломает все стереотипы о цирке с животными, к которому уже давно нет доверия в современном обществе. Гаврылив демонстрирует новый подход к дрессуре, в основе которого — душевное, искреннее и дружелюбное отношение к невольным хищникам.

О том, как выстроить такие отношения с питомцами, и о том, как им живется в бакинском цирке, Ростислав Гаврылив рассказывает в интервью #:

— Представьте свою полосатую команду, кто и откуда к вам попал…

— Big Cat Show — это два бенгальских белых тигра, четыре рыжих тигра и один лев Кинг. Рыжие — одна семья. Магда — тигрица с высоким интеллектом, очень исполнительная, мне кажется, что у нее — человеческая душа. Тигр Мартин, ее муж, который в финале хлопает лапами — очень хороший артист, но страдает самодеятельностью, любит во время шоу импровизировать. Молодые тигры Фэнди и Кэнди — их дети, они родились 11 марта 2020 года. Бенгальский тигр Айс — наш толстячок, крупный парень. Выполнять трюки он не спешит, предпочитая отсиживаться на тумбе, ленивый и любит поесть. Он демонстративно-показательно нед овольный, и учитывая все это, я не заставляю его прыгать во время шоу, потому что ему тяжело из-за веса. Тигрица Бейба — очень классная девчонка, любит обниматься. А вот Кэнди и Фэнди своего рода социопаты, но работают на совесть. Как правило, животные попадают к нам из зоопарков. Но бывают случаи, когда отказываются от тигрят, или люди берут себе хищное животное домой, потом оно подрастает, и они не понимают, что с ним делать. Магда попала к нам из казанского зоопарка, Мартин — из ялтинского, Бейба и Айс из старооскольского зоопарка. Лев — из Подмосковья, попал к нам из частных рук.

— Наблюдая за вашим шоу, в том числе и во время репетиции, не могу не отметить, с какой любовью вы относитесь к животным, а они — к вам. Как вам это удалось?

— Прежде всего, надо быть честным с самим собой. Я делаю свое дело с любовью и от всей души, и когда зритель платит нам аплодисментами, я понимаю, что мы все делаем правильно. Что касается моего отношения к животным, и того, как я выстраиваю программу, то могу сказать, что все происходит само собой. По большому счету, каждый трюк строится только из того, что животные позволяют мне делать. То, что тигр не захочет делать, поверьте, никто его не заставит. Я с раннего детства в цирке, всегда был в окружении хищников, и смог найти свой стиль и свое видение отношения к животным. Хищники прекрасно чувствуют человека. У каждого животного свой характер. Каждая большая кошка — это личность. Я всех их люблю, и они дарят мне взаимность. Мне кажется, что поколение тигров сейчас другое, они более человечные. Поэтому без новой дрессуры здесь не обойтись. Это дрессура строится на гуманизме, любви и доверительном и честном отношении к животным.

— Хороший ответ всем тем, кто яростно выступает против участия тигров в цирке…

— Эти животные – потомство десятого поколения родителей, родившихся и живущих вне дикого мира. Они уже иные по психологии и повадкам. Я от всего сердца проживаю с ними свою жизнь. Нельзя же их истребить! Они — артисты, им интересна эта жизнь, они любят выступать, они знают, что такое репетиция, знают, что такое представление. У них насыщенная, интересная жизнь. Поверьте, они чувствуют энергетику зала, они любят, когда им аплодируют, они понимают, что они — артисты и хотят показать себя во всей красе. Хищные кошки — существа очень тонкой душевной организации. Они очень умные, и с ними нужно быть нежными.

— Как животные переносят дорогу?

— Хорошо, самое главное, чтобы на время транспортировки они были все вместе. Если их разделяют — они испытывают стресс. После погрузки они словно проводят перекличку, и поняв что все на месте, успокаиваются и дорога проходит без эксцессов.

— В каких условиях тигры и лев живут в бакинском зоопарке и как проходит день четвероногих артистов?

— В бакинском зоопарке очень хорошие условия для нашей команды четвероногих. За счет довольно просторной территории цирка мы смогли расширить территорию для прогулок, плюс у каждого животного есть свой домик, это его транспортировочная клетка. Во время споров, а такое случается и с животными, особенно в весенний период, когда они делят территорию, это очень удобно. День у наших полосатых артистов начинается с уборки вольеров, затем мы их пересаживаем, они пьют воду и готовятся к репетиции или к шоу. После — обед, богатый витаминами и минералами рацион, затем сон, и далее прогулка по вольеру. Кстати, меню хищников всегда разнообразное: один день – мясной, другой – мясо птицы. В понедельник у всех артистов цирка — выходной. Наши тигры и лев также отдыхают.

— Ростислав, во время шоу за клеткой находится человек, который внимательно наблюдает за вами. Кто он?

— Это мой отец. Он — закадровый дрессировщик, контролирует трюки и репетиционный процесс. Когда что-то идет не по плану, он называет имя тигра, чтобы я увидел и смог среагировать. Папа всегда на страховке, он стоит за моей спиной и видит всех животных, может предугадать дальнейшие действия кошки и предупредить меня в случае чего. Если возникает необходимость, может войти в клетку и помочь мне. Папа — мой главный учитель и мой Ангел хранитель.

— Могли бы вы прокомментировать случай в бакинском цирке, о котором написали многие СМИ…

— Произошла обычная стычка двух тигров. Весенний особенный период… Для зрителей этот инцидент не представлял никакой угрозы. Наша команда очень быстро и правильно среагировала, в кратчайшие сроки ситуация была взята под контроль, а поспорившие тигры были выведены с арены. Шоу продолжилось. Животные также не пострадали, разве чуть поцарапали друг-друга…

— С тиграми понятно. Расскажите про финальный трюк, когда вы лежа обнимаетесь со львом и делаете ему массаж. Выглядит все мило и трогательно, но в то же время и очень волнительно…

— На самом деле это опасный трюк. Здесь требуется особая концентрация внимания и постоянные репетиции. Кинг — добрый, хороший лев, но хитрый. На протяжении всего шоу он сидит на высоте, а в финале грациозно идет выполнять наш совместный номер. Стоит ему развернуться, и я окажусь под его лапами, и уже ничего не смогу сделать. К счастью, мы с ним хорошо ладим и все у нас без ЧП.

— Ну, и о Баку. Как встречают и принимают, где любите бывать?

— Баку — удивительный и очень красивый город. Люди очень душевные, добрые, отзывчивые. Руководство цирка встретило нас на высшем уровне, принимает участие в любом вопросе, все настолько приятно, что иногда аж неудобно бывает! (смеется — Авт.) Люблю утренние прогулки по бакинскому бульвару, Старому городу. Много свободного времени у нас нет, поэтому не все пока еще увидели. Нам в Баку очень спокойно, душевно и комфортно. Аппетит у животных хороший, все просто замечательно.

— Какие планы?

— Покорять города, страны, а затем и целые континенты…