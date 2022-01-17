Сотрудники силовых структур значительно усилили присутствие на площади около здания Печерского районного суда Киева, в котором в понедельник рассматривают вопрос об избрании меры пресечения экс-президенту страны Петру Порошенко. Как сообщило издание «Страна», в настоящее время силовиков визуально там больше, чем сторонников бывшего президента.

Сообщается, что к зданию суда подогнали автозаки, а сотрудники полиции и специальных служб полностью одеты в защитное обмундирование. В настоящее время обстановка остается спокойной.

Суд сейчас находится в совещательной комнате.

Ранее прокуроры ходатайствовали арестовать экс-президента на два месяца с альтернативой внесения залога в $35,8 млн. Кроме того, прокуратура просит суд обязать Порошенко сдать все паспорта и предписать ему носить электронный браслет в том случае, если будет внесен залог. (ТАСС)