Полиция Портленда задержала более 50 участников беспорядков

В американском Портленде правоохранители задержали более 50 участников беспорядков, пишет РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что протестующие бросали в полицейских камни, петарды и коктейли Молотова. Правоохранители назвали произошедшее бунтом и подчеркнули, что люди «не были настроены на мирный протест».

У некоторых протестующих была специальная экипировка и щиты. У двух задержанных изъяли ножи.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.