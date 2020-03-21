Полиция Чехии начала штрафовать за выход на улицу без маски

В ряде чешских городов граждан уже оштрафовали за выход на улицы без защитной маски. Об этом сообщил представитель полиции Чехии Томаш Курта.

Он напомнил, что в стране введен карантин из-за коронавируса и правительство рекомендовало не покидать дома, но в случаи выхода на улицу в обязательном порядке носить защитную маску. Тем, кто не прислушался к этим рекомендациям, уже выписали штраф в размере порядка 430 долларов каждому.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил режим чрезвычайного положения еще 14 марта. В результате был введен запрет на въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо ограничения коснулись и некоторых стран Евросоюза, а также Великобритании. Кроме того, чешские посольства и визовые центры перестали принимать заявления на шенгенскую визу.

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