Полиция Чехии начала штрафовать за выход на улицу без маски

В ряде чешских городов граждан уже оштрафовали за выход на улицы без защитной маски. Об этом сообщил представитель полиции Чехии Томаш Курта.

Он напомнил, что в стране введен карантин из-за коронавируса и правительство рекомендовало не покидать дома, но в случаи выхода на улицу в обязательном порядке носить защитную маску. Тем, кто не прислушался к этим рекомендациям, уже выписали штраф в размере порядка 430 долларов каждому.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил режим чрезвычайного положения еще 14 марта. В результате был введен запрет на въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо ограничения коснулись  и некоторых стран Евросоюза, а также Великобритании. Кроме того, чешские посольства и визовые центры перестали принимать заявления на шенгенскую визу.

На данный момент в Турции зарегистрирован 774 случая заражения коронавирусом COVID-19. При этом не зафиксировано ни одного летального исхода, а выписали из больниц уже троих вздоривших пациентов (kp.ru)

| 2020-03-21T22:35:05+00:00 21 марта 2020, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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