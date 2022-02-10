В администрации президента США Джо Байдена заявили сенаторам, что Иран способен произвести достаточно материала для ядерной бомбы всего за два месяца. Об этом сообщает газета Politico.

Соответствующая информация была озвучена в ходе закрытого брифинга. По данным издания, один из сенаторов посчитал эти данные «отрезвляющими и шокирующими».

Переговоры в Вене вокруг восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновились 8 февраля. Россия, США, Франция, Великобритания, ФРГ, Китай и Иран в 2015 году заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018 года на тот момент президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Ирана.

Сейчас же в администрации США решили восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана.