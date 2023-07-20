Вихревой поток, затягивающий в свою орбиту всех, кто оказался в зоне его досягаемости, бросает бедолаг из стороны в сторону. Каким образом закончится пляска разгулявшейся стихии, неизвестно. Надежда на то, что природная турбулентность рано или поздно завершится, все же есть. А что ждет тех, кто оказался в эпицентре политической турбулентности? Сегодня подобным вопросом задаются люди из многих стран мира. Война России против Украины создала политическую турбулентность, конца которой не видно, несмотря на неустанные усилия многих международных структур.

Политическая турбулентность охватывает все большие территории, казалось, не участвующие непосредственно в военных действиях. Сложившаяся к XXI веку геополитическая карта, с традиционными странами-соперниками и странами-союзниками трещит по швам. Ядром разломов является страшная война в центре Европы между славянами-христианами. Очевидным становится факт, что тезис о несовместимости религий, этносов, о расовых предрассудках теряет смысл в наше время. Конечно, кто-то вспомнит о нацистах, бандеровцах, однако всерьез принимать подобные заявления, зная, благодаря многочисленным источникам информации, украинские реалии, никто из разумных людей, не будет. Остается голая, циничная причина войны русских против украинцев: захват территорий.

В том, что за трескучими объявленными целями об избавлении от нацистской идеологии в Украине стоит банальное стремление захватить чужую территорию сомневаться не приходится. Российские агентства по недвижимости продают недвижимость в «российском» городе Мариуполе по хорошим ценам. Все помнят страшную историю захвата украинского города российскими оккупантами и превращения цветущего украинского Мариуполя в руины. Убитых, искалеченных людей. Разбомбленный театр, где скрывались от российских бомб мирные люди. Что сделали российские войска в Мариуполе? Защитили мирное население от нацистов? А сейчас продают в недвижимость своим российским гражданам по хорошим ценам. Без комментариев….

Нам знакома подобная ситуация. Наши соседи армяне в свое время захватили 20% нашей территории. Такая же ситуация сегодня сложилась у украинцев. 20% их территории захватили русские. В случае с армянами, необходимый набор аргументов, оправдывающих их агрессию против азербайджанцев, как им казалось, имелся в наличии. Гонения, притеснения армян, к тому же пострадавших от «геноцида» со стороны турков в начале XX века. Долгая история вражды, уходящая вглубь веков; иногда наши оппоненты апеллировали к событиям, произошедшим до нашей эры. Во всяком случае, мировая общественность с сочувствием относилась к их доводам и оставалась глухой к нашим робким возражениям, о том, что у нас забрали земли, убили мирное население, что у нас миллион беженцев, или как их стыдливо называли внутренних переселенцев. То есть тех, кого изгнали из Карабаха, и кто был лишен всего; они были расселены внутри Азербайджана. Вторая карабахская война, случившаяся через 30 лет после захвата армянами нашей территории, поменяла ситуацию. Правда, не до конца. Соседи армяне не могут смириться с тем, что пришлось возвращать захваченные чужие земли, которые они уже привыкли считать своими. Время, которое им дали, чтобы они могли собрать имущество, они использовали для того, чтобы заминировать землю, которую приходилось отдавать законным хозяевам, азербайджанцам. Количество мин, засеянных на каждом клочке земли, поражает воображение, не только азербайджанцев, но и тех, кто приезжает сюда, чтобы своими глазами увидеть в чем заключалась «цивилизационная» миссия армян. Агдам, прежде цветущий город, (так же, как и Мариуполь), журналисты назвали «кавказской Хиросимой». Хотя, здесь не применяли ядерного оружия, но результат армянской оккупации оказался похожим.

Политическая турбулентность продолжает трясти армянский социум, требующий с одной стороны: мира, стабильности, процветания. С другой стороны: реванша, наказания демонической Турции и их собрата Азербайджана, кровных врагов армянского народа. С одной стороны: избавиться от российского гнета, перейти под крыло демократического Запада. С другой стороны: предъявить руководству России претензии по поводу союзнических обязательств. Аргументы у них все те же. Они у них не меняются. Зачем? Если они работают? Все так же обижают армян в Карабахе. Тех, что в свое время захватили азербайджанские земли. Их надо защищать от кровожадных турков и азербайджанцев.

Похожая история с обиженным русским населением на Донбассе; его и русский мир пошли спасать российские войска 24 февраля 2022 года.

Сравнивая реакцию Запада на захват азербайджанских земель, когда в качестве оккупантов выступили армяне, и агрессию России против Украины, прихожу к очевидному выводу: азербайджанцы не могут рассчитывать на адекватную реакцию Запада. А украинцы могут. Мы рады этому обстоятельству. Потому как почти 30 лет жили со своими печалями в одиночестве. И знаем, как это тяжело. И сегодня, когда многие международные организации увидели ужасающие последствия армянской оккупации, азербайджанцы продолжают выступать в качестве стороны, вынужденной доказывать свою правоту. Одна из ключевых европейских западных стран – Франция, объявившая Армению младшей сестрой, громко заявляет, что не позволит ее обижать. А это значит, что долгожданный мир не наступит в ближайшее время. Опять вступает в силу турбулентность. Окрики России, перестрелки на границе и в Карабахе, нотации Запада исключительно в адрес Азербайджана. В случае с Украиной, Франция, не сразу, были колебания, звонки господина Макрона своему коллеге Путину с увещеваниями, но все-таки определилась со своими симпатиями. Сегодня вместе с другими партнерами по НАТО, Франция активно помогает Украине, как словом, так и делом, в частности, оружием. Франция из одного лагеря перешла в другой. Вероятно, партнеры по НАТО смогли убедить молодого активного и амбициозного французского президента, а вместе с ним и французское общество, что личные симпатии не всегда уместны в международных отношениях. Есть ли надежда на то, что и в случае с Азербайджаном, Франция, а за ней и другие западные страны станут более лояльными, менее подверженными эмоциям и сантиментам? Судить не берусь. Время, возможно, обнажит все скрытые мотивы и рассудит по-своему.