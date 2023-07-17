Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Как сообщили в пресс-службе посольства, в ходе встречи, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, Андрей Руденко сообщил позицию российской стороны по поводу известного заявления МИД России от 15 июля и сказал, что в указанном заявлении территориальная целостность Азербайджана не ставится под сомнение, его основным направлением являются вопросы обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе и открытия Лачинского коридора: «Сегодня главной целью России является подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, чему российская сторона готова оказать всестороннюю поддержку, включая организацию встреч на своей территории».

Кроме того, Андрей Руденко коснулся деятельности временно дислоцированного на территории Азербайджана российского миротворческого контингента.