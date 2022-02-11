В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась конференция «Поль Надар, пройд я Кавказ, Стамбул-Ташкент», которая была посвящена выставочному проекту «Поль Надар: Необычное путешествие в Баку», организованным в Национальном музее искусств с 18 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года Министерством культуры Азербайджана и Посольством Франции и Французского института в Азербайджане под кураторством Кенуль Рафиевой.

Открывая мероприятие, директор IFA Джером Кел отметил особую поддержку Министерства культуры Азербайджана выставке, посвященной Полю Нада ру. Он отметил, что в конференции принимают участие и студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Заместитель директора по научной работе Азербайджанского Национального музея искусств, доктор философии по искусствоведению Хадиджа Асадова отметила, что “Поль Надар. Необычное путешествие в Баку “ — один из интересных проектов, представленных в музее: «до сих пор многие фотографы делали снимки, посвященные истории, культуре нашей страны. Один из них — Поль Надар. Глядя на сделанные им фотографии, словно путешествуешь по Баку конца XIX века. Выставка вызвала большой интерес».

Куратор Кенуль Рафиева подчеркнула, что места, которые Поль Надар снимал во время своего визита в Баку в 1890 году, выглядят совсем по-другому : “поэтому его фоторепортаж — это документальные материалы о нашей столице, имеющие большое значение. Надар фотографировал улицы, витрины и рынки, бродячих торговцев, проходящих кочевников и новое городское общество, их семьи, детей. Эти снимки были отпечатаны с оригинальных негативов, хранящихся в архиве Министерства культуры Франции…”. Лектором конференции выступила директора Департамента фотографии мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия Министерства культуры Франции, Матильда Фальжье, которая является экспертом по коллекциям Надара.

Выпускница парижского Института политических наук, г-жа Матильда Фальжье является главой отдела фотографии мультимедийной библиотеки архитектуры и наследия Франции (MAP), а также занимается сохранением культурного наследия. Она внесла свой вклад в каталог выставки «Семья Надаров, легенда фотографии» в 2018 году и является соавтором книги «Пол Надар — Пайрам, диалог фотографии на Шелковом пути».