Признаться, ни от первых политических лиц, ни от весомых представителей политической палитры Турции подобного мы никогда не слышали, несмотря на то, что были весьма критические моменты в отношениях Турции и НАТО. Только российский политик Владимир Жириновский как-то заметил, что якобы турецкий президент Р.Т.Эрдоган в беседе с ним заявил, что его страна покинет ряды НАТО. С тех пор прошло достаточно много времени, Жириновский ушел в мир иной, но Анкара не вышла из НАТО.

Тогда возникает весьма резонный вопрос: откуда же берут начало подобные слухи? В конце прошлого месяца еще один турецкий политик, лидер партии «Отечество» заявил, что через пять или шесть месяцев его страны не будет в НАТО. Поэтому, что касается источников подобных заявлений, они берут начало из различных противоречий, которые Турция переживает со странами НАТО.

Сюда в первую очередь, следует отнести противоречия в отношениях Турции и США. Между двумя политическими и военными союзниками нет прежней искренности и доверия. Нет, речь не идет о том, что Вашингтон не продал Турции комплексы «Пэтриот», что вынудило Анкару купить российские аналоги этих систем. Даже сейчас США не хотят продавать Турции самолеты F-16 и выдвигают самые различные требования.

Самые различные политические аналитики часто говорят, что якобы США никогда не откажутся от союзничества с Турцией. Но это вовсе не так. Интересы двух союзников нигде не сходятся. Это проявляет себя не только в ближневосточной плоскости. Теперь Анкара проводит свою собственную политику в отношении России и Ирана.

И отношение Вашингтона к президенту Эрдогану оставляет желать лучшего. Читатель, наверное, помнит, что пару лет назад США хотели свернуть турецкого президента. Нынешний президент Джо Байден зашел еще дальше – признал лживый армянский «геноцид».

Турция имеет весьма сложные проблемы и с другими членами НАТО. Это касается в первую очередь, отношений с Грецией. Эти противоречия имеют весьма длительную историю. Теперь же они находятся в своем пике, как говорится, в собственном максимуме.

А в последнее время добавилась еще одна проблема. Речь идет о ратификации протоколов членства двух новых претендентов в члены НАТО, т.е. о Швеции и Финляндии. Анкара требует от этих стран прекращения поддержки курдских террористических организаций. В последнее время Финляндия начала проводить в этом вопросе свою политику, не оглядываясь на Швецию. Она уже отменила эмбарго (о продаже оружия) в отношении Турции. Ответ Анкары последовал сразу: Турция заявила, что поддержит членство Финляндии в НАТО. Что касается Швеции, она, вместе того, чтобы исправлять свои ошибки, работать с соответствующими структурами Анкары, продолжает нагнетать отношения между двумя странами – в этой стране проводятся антитурецкие акции, протестующие жгут священный Коран…

Чем же закончатся все эти процессы? В Анкаре не должны забывать, что в НАТО не все рады ее присутствию в рядах самого могучего военно-политического блока. Турция стала членом этой организации на волне холодной войны, в противном случае, ее никогда не приняли бы в ее ряды.

Во-вторых, понятное дело, что членство в НАТО ограничивает политические маневры Турции. Но будучи членом какой-то организации приходится отказываться от части своих прав – это как говорится, азбука политики.

Не только братская Турция, многие страны стремятся сесть на «политический шпагат» между различными геополитическими полюсами. Но это не такая простая задача.

Стремиться занять промежуточное положение в отношении таких стран, как Россия и Иран, пустая затея. Режимы-изгои в международной политике временные явления, рано или поздно их заменят более прогрессивные политические системы…