Поиск сокровищ и встречи во сне: Ширин Шафиева продолжает интриговать читателей

Бакинская писательница Ширин Шафиева ставит рекорды: крупнейшее российское издательство «Эксмо» выпускает уже третью книгу азербайджанского автора.

«Каких-то пару лет назад я могла только мечтать об этом. Конечно, не все произошло так, как хотелось бы, и считать себя успешным писателем мне пока рано, но начало положено», — говорит Шафиева в интервью #.

Напомним, что ранее «Эксмо» выпустило книги автора под названием «Сальса, Веретено и ноль по Гринвичу» и «Не спи под инжировым деревом».

Сюжет новой книги — «Сны Ocimum Basilicum» закручен вокруг поиска сокровищ, для кого-то из персонажей – вполне осязаемых и могущих решить финансовые проблемы, а кто-то ищет сокровище поважнее:

«Роман строится на контрасте материального и духовного, главные герои – их двое, каждый проживает свою историю, и оба ищут друг друга, но встречаются только во снах – совершают путешествие по сакральным местам Азербайджана, таким, как Гобустан, Бешбармаг, Атешгях. Причем герою, озабоченному материальными неурядицами, эти места предстают скучными и мрачными, а героиня видит в них подлинное волшебство», — поясняет автор.

Ocimum Basilicum — это научное название базилика.

«В данном случае название означает сны Рейхан, так зовут главную героиню, а еще это намек на кулинарно-магическую составляющую романа – в нем часто упоминаются разные травы и их применение, также читатель сможет найти в книге несколько рецептов азербайджанской кухни», — рассказывает Ш.Шафиева корреспонденту «Зеркало».

Писательница не считает, что пандемия, продолжающаяся уже почти год, оказала существенное влияние на желание людей вернуться к активному чтению:

«Люди, привыкшие к чтению книг, так и продолжают это делать, а те, кто никогда не читал, вряд ли начали. Чтение, конечно, хороший вид эскапизма, но в такое стрессовое время, как сейчас, сосредоточиться на книге очень тяжело – по себе знаю. В первый месяц пандемии я только и делала, что постоянно читала новости, это создает иллюзию хоть какого-то контроля над ситуацией. Думаю, в минувшем году большинству было важнее владеть информацией о происходящем в мире, чем читать художественную литературу», — считает Шафиева, и признается, что в творческом плане год пандемии стал для нее потерянным временем.

Автор поясняет:

«О презентации и каком-либо продвижении вышедших книг пришлось забыть. За этот год я планировала написать четвертый роман, а написала всего восемь страниц. Считается, что под действием стресса творческие способности в человеке раскрываются, но стресс стрессу рознь, и просиживание в течение почти целого года в изоляции без возможности работать или хотя бы общаться, и без надежды на улучшение ситуации в обозримом будущем ярких красок жизни точно не добавляет. Человеческое общение – это топливо, на котором работает писатель, и именно этого топлива многие из нас лишились. Возможно, кому-то не хватало именно времени, уединения и замедленного, медитативного существования для реализации замыслов – так бывает, если у человека насыщенная общественная жизнь – для таких людей пандемия могла стать лучшим временем для творчества. Но, к сожалению, это не мой случай», — признается писательница, чьи книги с каждым днем набирают все большую популярность не только в Азербайджане, но и в России.