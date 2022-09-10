Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября.

Как передает , об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу Букингемским дворцом.

«Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени», — говорится в документе.

Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.