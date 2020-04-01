Погранслужба Азербайджана: ВС Армении обстреляли военные и гражданские транспортные средства

Сегодня, начиная с 12:25, погранично-боевые пункты вблизи сел Мезем и Гушчу Айрым Газахского района, военные и гражданские транспортные средства, передвигающиеся по автомобильной дороге в этом направлении, а также граждане, занимающиеся хозяйственной деятельностью, были обстреляны ВС Армении, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

Интенсивный обстрел пограничных пунктов Азербайджана велся армянскими подразделениями, расположенными вблизи села Киранс Иджеванского района Армении, из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

В результате обстрела пострадали военные и гражданские транспортные средства.

Провокация противника была предотвращена, боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем.

| 2020-04-01T16:33:52+00:00 1 апреля 2020, 16:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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