Погранслужба Азербайджана: ВС Армении обстреляли военные и гражданские транспортные средства

Сегодня, начиная с 12:25, погранично-боевые пункты вблизи сел Мезем и Гушчу Айрым Газахского района, военные и гражданские транспортные средства, передвигающиеся по автомобильной дороге в этом направлении, а также граждане, занимающиеся хозяйственной деятельностью, были обстреляны ВС Армении, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Азербайджана.

Интенсивный обстрел пограничных пунктов Азербайджана велся армянскими подразделениями, расположенными вблизи села Киранс Иджеванского района Армении, из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

В результате обстрела пострадали военные и гражданские транспортные средства.

Провокация противника была предотвращена, боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем.