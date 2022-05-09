Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами прогнозируются кратковременные дожди, южный ветер, сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит ночью 11-13, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, местами ливни, град, в высокогорье — снег, ночью и утром прогнозируется туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12, днем — 14-18, в горах ночью – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 5-9 градусов тепла.