4 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ночью местами ожидается изморось, в первой половине дня туман.

Временами усиливающийся юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 9-14° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ночью и утром возможны осадки, в горных районах снег. На отдельных территориях ожидается туман и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.