3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем 7-9° тепла, ночью в Баку 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах — снег, местами интенсивный. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 6-9° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.