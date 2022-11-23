Обнародован прогноз погоды на 24 ноября.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем — 14-17 ° тепла, в Баку ночью — 10-12° тепла, днем — 14-16° тепла. Атмосферное давление упадет с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем — 15-20° тепла, в горах ночью — 2-7° тепла, днем — 7-12 ° тепла.