13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем — 13-15° тепла.

В Баку ночью ожидается 8-10°, днем — 13-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем — 13-18° тепла, в горах ночью — 1-6° мороза, днем — 2-6° тепла.