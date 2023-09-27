28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Об этом # сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 22-27° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в дневное время в горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.