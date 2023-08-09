10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Утром местами не исключается слабый туман. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем 35-39°, местами до 41° тепла.

Об этом # сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28°, днем 36-41°, местами 42-43° тепла, в горах ночью 16-21°, днем 29-34° тепла.