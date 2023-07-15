16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно утром и вечером местами небольшой дождь.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к ночи в некоторых частях полуострова вероятны сильные грозы.

Будет дуть периодически усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 26-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55-65%.

На Абшеронских пляжах временами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаийыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахил, Ших) — 26-28° тепла.

Завтра, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидаются дожди, грозы, местами интенсивные ливни, вероятно выпадение града. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Время от времени будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 19-23°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.