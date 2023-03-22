23 марта в Баку и на Абшеронском полуострове 23 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер в дневное время сменится южным.

Температура воздуха ночью 7-10°, днем 14-19° тепла. Атмосферное давление 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.