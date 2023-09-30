В Баку и на Абшеронском полуострове 1 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова ночью не исключаются кратковременные осадки. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 45-50%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах — мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-16° тепла.