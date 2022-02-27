26 февраля 2022 года СМИ страны и социальные сети опубликовали информацию о гибели азербайджанской семьи в городе Херсон.

Согласно этой информации, жена и двое детей Гошгара Фарзалиева, который родом из села Балъянд Джебраильского района, погибли в результате авиаударов по городу Херсон.

Согласно распространенной информации, дочь Гошгара Фарзалиева Сабина и его сын Заур перед инцидентом находились недалеко от города. Супруга Наталья Фарзалиева поехала туда, чтобы забрать своих детей. Автомобиль, в котором они передвигались, подвергся авиаудару.

В результате погибли жена Гошгара Фарзалиева Наталья Фарзалиева и ее дети.

Сам Гошгар Фарзалиев не пострадал, так как находился в этот момент в другом месте.

Как сообщил # брат Гошгара Фарзалиева Закир Фарзалиев, погибшие проживали в селе Нововасильевка Херсонской области. «Мой брат Гошгар Фарзалиев 1970 года рождения, занимался там фермерской деятельностью. Его супруга является уроженкой села Нововасильевка.

Мой брат поселился в этом селе в 1989 году. Тогда же он женился на Наталье. Дочь Гошгара окончила экономический факультет Херсонского государственного университета. Сын Заур учился в девятом классе лицея, расположенного в Херсоне. Трагедия произошла 24 февраля 2022 года. Супруга Гошгара вместе с дочерью хотела забрать сына из лицея. Похороны погибших состоятся сегодня», — сообщил Закир Фарзалиев.

Надеемся, что эти жертвы не были напрасными, территориальная целостность Украины будет восстановлена и виновники всех этих трагедий в Украине получат по заслугам.