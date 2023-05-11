В результате провокации, умышленно совершенной подразделениями вооруженных сил Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана Новрузализаде Орхан Эльхан оглу.
Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.
«Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего», — заявили в Минобороны.