Погиб один из подорвавшихся на днях на мине в Лачине.

Эльсевар Гамидов, подорвавшийся на мине при проведении ремонтно-строительных работ в селе Суарасы, скончался в больнице.

В Генпрокуратуре подтвердили факт.

Отметим, что на днях в районную прокуратуру поступила информация о том, что на территории освобожденного от оккупации села Суарасы Лачинского района 2 человека подорвались на мине.

Предварительными исследованиями было установлено, что Эльсевар Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в этом районе, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В прокуратуре Лачинского района по данному факту проводится расследование.