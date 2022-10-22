Погиб один из подорвавшихся на днях на мине в Лачине.
Эльсевар Гамидов, подорвавшийся на мине при проведении ремонтно-строительных работ в селе Суарасы, скончался в больнице.
В Генпрокуратуре подтвердили факт.
Отметим, что на днях в районную прокуратуру поступила информация о том, что на территории освобожденного от оккупации села Суарасы Лачинского района 2 человека подорвались на мине.
Предварительными исследованиями было установлено, что Эльсевар Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в этом районе, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В прокуратуре Лачинского района по данному факту проводится расследование.