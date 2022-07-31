Поэт, писатель и режиссер Ирана Гасымова представила новый проект «Poetry баттл с Ираной Гасымовой», — сообщает #.

Тема вечера была посвящена любви.

Конкурсанты, в числе которых были исключительно поэты, читали свои лучшие стихотворения про любовь.

Среди конкурсантов были как молодые поэты, так и те, которые уже добились успеха, не только в Баку, но и на международных поэтических конкурсах.

Ирана Гасымова отметила, что со временем в проекте будут состязаться только молодые поэты, ведь для них особенно важна любая возможность представить свои произведения широкой аудитории.

Напомним, что Ирана Гасымова также является автором проектов «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» и «Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой», которым в этом году исполнилось уже 3 года.

Победителем конкурса Poetry баттл с Ираной Гасымовой стал молодой поэт Эльдар Джангирбеков. Он был удостоен диплома и множества подарков от автора проекта.