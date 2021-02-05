Подвесной мост через Дарданеллы откроется в марте 2022 года

Подвесной мост через пролив Дарданеллы планируется сдать в эксплуатацию к 18 марта 2022 года, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, сообщает Анадолу.

«Начинается этап монтажа основных тросов моста, получившего название «Чанаккале 1915» в честь исторической победы над интервентами в период Первой мировой войны. Делается все для того, чтобы мост был сдан в срок»,- сказал министр.

По словам главы ведомства, благодаря 3,7 км мосту через Дарданеллы, срок пересечения пролива сократиться с 30 минут по парому до 6 минут на автомобиле.

«Мега-транспортный проект позволит ежегодно экономить на времени 465 млн лир, а экономия на топливе составит 102 млн лир. То есть, в целом экономика получит дополнительно 567 млн лир в год»,- сказал Караисмаилоглу.

Мост соединит район Лапсеки (провинция Балыкесир) с полуостровом Гелиболу (провинции Чанаккале).

Проезжая часть моста будет состоять из шести полос: по три в каждом направлении.

Центральный пролет строящегося моста должен стать длиннее, чем нынешний рекорд — пролет моста Акаси-Кайкё в Японии, насчитывающий 1991 метр.

Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, будет 318 метров.