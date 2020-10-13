Подсчитан урон армии Армении, нанесенный азербайджанскими ударными БПЛА

Ударные БПЛА Вооруженных сил Азербайджана нанесли армии Армении урон как минимум в размере 1 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом отмечается в расследовании Clash Report.

Сообщается, что наибольший урон нанесен системе ПВО врага – 458 млн долларов США.

Кроме того, подчеркивается, что вооруженные силы Армении потеряли 84 танка (по данным на 12 октября) общей стоимость 210 млн долларов США.

В расследование также включены снаряды, бронетранспортеры, различные транспортные средства, радары и др., которых лишилась Армения.