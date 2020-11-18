Подписаны контракты на геологоразведку месторождений золота в Зангилане и Кельбаджаре

У нас уже есть контракты в связи с проведением разведки на месторождениях золота «Веджнали» в Зангилане и «Зод» в Кельбаджаре.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тахир Миркишили в ходе дискуссии на тему: «Экономика Карабаха после войны», организованной Азербайджанским государственным экономическим университетом.

«Несмотря на то, что на момент подписания этих контрактов указанные районы находились под армянской оккупацией, консорциум, созданный совместно с иностранной компанией, намерен провести геологоразведку на этих землях. Работы начнутся сразу после очистки территорий от мин», — отметил депутат.