По окончании азербайджано-литовского бизнес-форума состоялась церемония подписания документов.

«Международное соглашение по дорожному транспорту» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и заместитель министра транспорта и коммуникаций Литовской Республики Юлиус Скачкаускас.

Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Азербайджанской Республики и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской республики подписали президент Палаты Нияз Ализаде и генеральный директор Ассоциации г-жа Гедре Раджинскене.

Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литовской республики подписали председатель правления Агентства Орхан Мамедов и генеральный директор Ассоциации г-жа Гедре Раджинскене.

«Меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики — AZPROMO и Литовским агентством по инновациям» подписали руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев и генеральный директор Агентства Агне Вайткунене.

Меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики — AZPROMO и Конфедерацией промышленников Литовской республики подписали руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев и вице-президент Конфедерации Ромас Аустинскас.

Соглашение о сотрудничестве между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Конфедерацией промышленников Литовской республики подписали президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев и вице-президент Конфедерации промышленников Литовской Республики Ромас Аустинскас.