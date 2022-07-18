Эксплуатация новых газовых месторождений в последующие годы увеличит производство природного газа и использование альтернативной энергии позволит больше экспортировать природный газ.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая с заявлениями для прессы с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сегодняшний Меморандум своего рода дорожная карта будущего. Если учесть, что мы реализовали все, что запланировали ранее, то уверен, что мы увидим большое достижение. Среди других вопросов, которые мы обсуждаем сегодня, были и коммуникации, и сообщения. Если учесть географическое расположение Азербайджана и модернизированную транспортную инфраструктуру, то необходима более активная работа по координации нашего потенциала. Потому что на западном побережье Каспийского моря Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии, современной инфраструктурой, судостроительным заводом, новым морским портом и железной дорогой, которая связывает нас со всеми соседями», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.