По информации британской военной разведки, командование Черноморского флота РФ «почти наверняка передислоцировало подводные лодки класса «Кило» из порта приписки Севастополь в Крыму в Новороссийск в Краснодарском крае». Речь идет о принятом в НАТО собирательном обозначении российских подводных лодок «Палтус» и «Варшавянка». «Это является крайне вероятным из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности, которое произошло в связи с усилением возможностей Украины совершать удары большой дальности. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и основной аэродром морской авиации», — написало министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается далее, гарантия базирования российского Черноморского флота в Крыму, «по всей вероятности, была одной из причин, побудивших президента РФ Владимира Путина аннексировать этот полуостров в 2014 году», а сейчас безопасность его базы «напрямую подорвана продолжающейся агрессией России против Украины». (DW)