«Подготовленный человек»

Умереть боится тот, кто боится жить.

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Какие бы неприятности и осложнения не несли в себе экстремальные ситуации, они открывают суть не только происходящих событий, но и сущность отдельно взятых людей. Друг оказывается вдруг не другом, храбрец превращается в труса… Человек, на которого, казалось, можно было положиться, подводит в самый неподходящий момент. Словом, экстрим выявляет всю человеческую суть и самый интеллигентно тихий, скромный и кажущийся безвольным человек неожиданно демонстрирует несгибаемую волю и силу духа. И только цельные личности не изменяют своим правилам.

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Уже месяц как Азербайджан ведет освободительную войну против армянских оккупантов. В результате успешных контрнаступательных военных операций национальной армии удалось освободить значительную часть территорий вокруг нагорной части Карабаха и восстановить полный контроль на протяжении 132км азербайджано-иранской государственной границы, находившейся под оккупацией армянских бандформирований более 27 лет. Таким образом, был также нанесен серьезный удар по наркоторговцам и наркотрафику.

Кольцо вокруг Ханкенди и Шуши смыкается. После освобождения Губадлы до Лачинского коридора рукой подать. Возможно, когда Вы, уважаемый читатель, будете читать эти строки, доблестные воины национальной армии продвинутся еще дальше. Но будучи журналистом, а не военным экспертом, хочу поделиться с вами соображениями несколько иного порядка.

Я, как журналист, внимательно отслеживаю ход, так сказать, информационной войны. И должен сказать, что ведется она достаточно успешно, но не потому, что отечественная журналистика произвела поворот оверштаг, поднаторев в информационном противостоянии. Отнюдь. Всеми успехами в течение всей военной кампании, также как и в информационном противостоянии, мы обязаны президенту страны.

Следует отметить, что за все предыдущие 17 лет президент Ильхам Алиев контактировал с представителями зарубежных СМИ всего несколько раз. Да и то, в основном с журналистами из России. О контактах с отечественными СМИ и говорить не приходится. Почему так происходило – тема отдельного разговора. И все же следует отметить весьма существенный момент. Президент, полагаю, лучше всех знал суть происходящего и с конца прошлого года начал исподволь готовиться к нынешним событиям. Чистка в аппарате президента, ряде ведущих министерств, структурах исполнительной власти. Не хочется даже представлять, что бы сейчас происходило не будь этого.

Но вернемся к теме нашего разговора. За неполный судьбоносный месяц для страны Верховный главнокомандующий разъяснял журналистам из России, Турции, Франции, Японии, Катара, Британии и, наконец, США суть происходящего. При этом ни разу не прибегнул к помощи переводчика.

Я, в целом, человек скупой на похвалы. Однако, после интервью Ильхама Алиева российскому РБК написал в FB: «Великолепное интервью президента страны каналу РБК, достойное попасть в учебники по дипломатии…».

После была еще череда таких же блестящих интервью. Однако, пока последнее интервью американскому Fox News следует выделить в отдельную графу, потому как оно по своей динамике и профессионализму как интервьюера, так и интервьюируемого является образчиком жанра, достойного попасть не только в учебники по дипломатии, но и журналистики. Эдакая блестящая блиц-партия в шахматы. Изюминкой же интервью стал ответ на реплику журналиста Fox News: «Да, я подготовленный человек»!

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За свою карьеру журналиста мне лишь однажды удалось задать вопрос Гейдару Алиеву. Это было на его встрече с журналистами страны в 1999 году. Помню как он, слегка насупив брови начал слушать мой вопрос, и мне почему-то показалось, что он ждет какого-то подвоха, потому как пару раз переводил взгляд с меня на Диляру ханум Сеидзаде, являвшуюся в то время главой его секретариата. Но он расплылся в легкой улыбке, когда дослушал вопрос: «Вы руководили советским Азербайджаном, ныне же являетесь президентом независимого Азербайджана. Когда было сложнее?». Ответ был таковым: «Конечно сейчас, но это является честью для меня».

У меня не было возможности обратиться к Ильхаму Алиеву с вопросом как журналист, но я надеюсь сделать с ним интервью после Победы в Карабахе!