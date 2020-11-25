Поддержать юридически и психологически: женам шехидов окажут помощь

Освободительная война объединила наш народ, и каждый гражданин страны приближал Победу, делая для этого то, что в его силах. Но, конечно, возврат наших земель стал возможным, в первую очередь, благодаря нашим солдатам и офицерам, перед которыми мы в неоплатном долгу. Об этом # заявил вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

«Я счастлив, что день освобождения Шуши встретил в Карабахе, куда отправился, чтобы отвезти в одну из воинских частей теплую одежду и другие нужные вещи для наших солдат.

Мы гордимся своей страной, своей доблестной Армией. Но день Победы– праздник со слезами на глазах, ведь мы потеряли в войне немало достойных сынов нашей Родины. Сейчас, после окончания военных действий, нужно решать целый ряд задач, и одна из первостепенных–поддержка семей шехидов.

Родные шехидов понесли невосполнимую утрату, но они знают, что их мужья, отцы, сыновья, братья не напрасно отдали свои жизни. Благодаря их бессмертному подвигу, мы освободили наши территории, находившиеся под оккупацией тридцать лет»,–подчеркнул Исмаилов.

Он рассказал о том, что в рамках «Хидмет-иш» планирует создать объединение женщин, чьи мужья стали шехидами, и там они смогут получить разностороннюю помощь.

«Конечно, государство окажет семьям героев необходимую поддержку, но помощь лишней не бывает. Мы можем организовать оказание женщинам из семей шехидов психологической, юридической и трудовой поддержки, дать необходимую информацию по социальным правам. Цель профсоюзных организаций – защита социальных и трудовых прав граждан, и у нас накоплен большой опыт в этих вопросах»,–сказал вице-президент Федерации профсоюзов.

По его словам, наиболее уязвимы жены шехидов, оставшиеся с маленькими детьми на руках. Но им нужно жить дальше, и, несмотря на выпавшие на их долю испытания, быть сильными.

«Некоторым придется заново выстраивать отношения с родственниками мужа, особенно тем, кто живут с ними в одном доме. В ряде случаев им придется решать вопросы оформления недвижимости. Но далеко не все осведомлены о своих правах – социальных, трудовых, имущественных и т.д., и им нужна будет соответствующая помощь.

Что касается работы, то это очень важный момент, ведь лишившись кормильца, женщине придется рассчитывать на себя. Кто-то может захотеть продолжить образование, кто-то получить новые знания, благодаря которым станет возможным их быстрый карьерный рост. Возможно,–говорит Исмаилов,– среди женщин будут и те, кто захотят cтать самозанятыми, ведь в этом случае проще планировать свое время, так как удобно, что актуально для женщин с маленькими детьми. Наши специалисты могут посодействовать в том вопросе, оказав консультативную помощь, направив запросы в соответствующие инстанции».

По словам Исмаилова, они планируют обратиться в исполнительные власти на местах с просьбой предоставить списки жен шехидов. Важно понять их количество, какого они возраста, сколько у них детей, какая помощь им может потребоваться.

«По имеющимся у меня последним данным в Кедабекском районе, откуда я родом, более 30 шехидов в этой войне. В планах начать оказание помощи именно с Кедабекского района, а затем расширить границы. Возможно, не все женщины сразу откликнутся на нашу инициативу, но когда они увидят, что наша цель–оказать им помощь, то уверен, что сделают шаги навстречу. Если в семье есть школьники, мы посодействуем в оказании необходимой помощи для сбора в школу. Возможно, кому-то нужна будет помощь с лекарствами, медицинские услуги. Профсоюз – организация, у которой скромные финансовые возможности, но она может стать мостом между растерянными женщинами и различными структурами, которые могут им помочь. Они не знают, куда обращаться, мы подскажем какую дверь и как открыть»,– подчеркнул вице-президент «Хидмет-иш».

К работе будут подключены районные комитеты профсоюзов. Как говорит Исмаилов, в дальнейшем они открыты для сотрудничества с различными структурами, и в частности с Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей, а также с неправительственными организациями. Он отметил, что если в процессе работы, выяснится, что в законодательстве есть пустоты по поводу оказания помощи семьям шехидов, то они обратятся в Милли Меджлис с просьбой их устранить.