Под Тулой, в районе деревни Прудное, на шоссе М2-Крым, перевернулся зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, стоимость одной машины составляет примерно 13 млрд рублей. ЗРК упал в кювет примерно в 10:30 утра.

«По нашей информации, ЗРК упал в кювет в районе 10:30 утра.

Telegram-канал Shot пишет, что, предварительно, водитель не справился с управлением.

Также сообщается, что изначально комплекс ехал в колонне из восьми машин, но отстал по дороге.

В результате аварии водитель сломал руку, но серьезно не пострадал. Отмечается, что боеприпасы не активированы.