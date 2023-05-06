В Нижегородской области взорвался Audi Q7 писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина. Водитель автомобиля погиб, писатель ранен, сообщает Mash.

Во время взрыва Прилепин находился в машине. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, под днищем машины находилась взрывчатка.

Взрыв прогремел в 50 километрах от города Бор, сообщает Baza. На месте покушения на Захара Прилепина выставлен блок-пост. Полиция выборочно останавливает и проверяет автомобили.

РБК со ссылкой на близкий к МВД источник сообщает, что экс-депутат Госдумы эвакуирован в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. У Прилепина ранение ног, сказал собеседник газеты. Baza утверждает, что Прилепин все еще находится на месте взрыва: врачи ждут вертолет для его транспортировки.

Блогер Анатолий Шарий пишет, что Прилепин тяжело ранен — в результате взрыва, по предварительной информации, у него травматическая ампутация. Сейчас идет борьба за жизнь писателя, указывает Шарий.

Пока не установлено, что именно произошло, заявил РБК пресс-секретарь писателя. По его словам, Захар Прилепин в порядке. Источник издания, близкий к МВД, рассказал, что писатель возвращался в Москву из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По дороге он остановился у кафе в Нижегородской области, чтобы поесть. Когда машина возобновила движение, произошел взрыв. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина, отметил собеседник РБК. Они могли прикрепить взрывчатку под капот машины, когда писатель находился в кафе.

На месте покушения образовалась воронка примерно 1,5 метра диаметром и 0,7 метра глубиной. Телеграм-канал Shot утверждает, что машину перевернуло от удара.

В автомобиле с пропагандистом была дочь, она вышла из машины за несколько минут до взрыва, пишет Baza.

Это не первое покушение на российских пропагандистов. В августе прошлого года неизвестные взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина, дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина. ФСБ обвинила в убийстве украинские спецслужбы, а исполнителем подрыва машины назвала гражданку Украины Наталью Вовк. По данным спецслужб, она следила за Дугиной и жила рядом с ней. Киев отрицает причастность к убийству.