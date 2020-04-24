Почтовым отделениям продлили время работы

Почтовые отделения ООО «Азерпочт» (за исключением сельских почтовых отделений) продлили рабочее время на 1 час.

Об этом Report сообщили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Почтовые отделения, расположенные в Баку и регионах, будут обслуживать граждан ежедневно, в том числе по воскресеньям, с 09:00 до 18:00.

Центры обслуживания «Шебеке» в Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше будут работать в том же режиме.

Сельские почтовые отделения будут работать в прежнем режиме — с 09:00 до 17:00.