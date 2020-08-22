Почти все страны Совбеза ООН выступили против санкций США в отношении Ирана

Почти все страны-члены Совета безопасности ООН выступили против санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой штаб-квартиры Всемирной организации.

Из 15 членов Совбеза 13 выступили против инициированного Соединенными Штатами запуска механизма восстановления санкций против Ирана. Среди тех, кто не поддержал США, в том числе союзники Вашингтона: Великобритания, Франция, Германия и Бельгия.

Великобритания, Франция и Германия отказались поддержать планы США по восстановлению санкций против Ирана. Согласно совместному заявлению стран, подобные шаги противоречат предпринимаемым ими усилиям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

Резолюция 2231, которая была принята в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.