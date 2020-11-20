Почти 80 полицейских пострадали в ходе протестов против карантина в Берлине

Не менее 77 полицейских пострадали в среду в ходе протестов в центре столицы ФРГ, 365 человек задержаны.

Как передает ТАСС, такие данные привела в четверг в Twitter пресс-служба полиции Берлина.

«Мы подводим итоги: 19 демонстраций, 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 365 задержаний, 257 уголовных производств, 77 пострадавших коллег», — отметили в полиции.

Протесты были приурочены к принятию Бундестагом поправок к закону о защите от инфекционных заболеваний, призванных согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса, и четко прописать их. Нынешние ограничительные меры приняты правительством ФРГ по согласованию с главами федеральных земель без участия парламента, что неоднократно становилось объектом критики. По мнению протестующих, поправки ограничивают основные права и свободы.

В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись бары, рестораны и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.