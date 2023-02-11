Почти 50 человек задержаны в Турции по подозрению в мародерстве после землетрясений. Об этом сообщает Haber Global.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны в восьми провинциях. В данный момент вероятных злоумышленников допрашивают.

Ранее 11 февраля в турецкой провинции Шанлыурфа арестовали восемь человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений. В отношении подозреваемых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн.