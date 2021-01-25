Почему Запад допускает рейдерский захват территории Азербайджана?

На этот и другие вопросы # отвечает Пол Гобл

На фоне серьезной обеспокоенности азербайджанской общественности, да и, что и говорить, даже властных структур, действиями российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, а именно – выходом за пределы обязательств, возложенных на нее Трехсторонним соглашением по прекращению огня от 10 ноября (подписанным первым лицом РФ Владимиром Путиным вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном), и превышением полномочий, что уже становится похоже на «ползучую аннексию» и установление российского протектората, о чем мы говорили уже множество раз, большую озабоченность вызывают действия Запада.

Вернее, сначала там просто бездействовали, заняли наблюдательную и выжидательную позицию, а теперь уже стали порционно выказывать свое отношение, но вновь не отказались от подхода к вопросу с позиции двойных стандартов, с креном в одну сторону.

Уже после того, как с молчаливого согласия коллективного Запада, более того – двух других участников Минской группы ОБСЕ, прямыми функциями которых было участие в урегулировании конфликта, — третья из них фактически осуществила рейдерский захват территории независимого государства Азербайджан, и в одностороннем порядке занялась переустройством и переформатированием региона по своему усмотрению, уже не оглядываясь ни на своих коллег по Минской группе, ни даже на государство, на территории которой пребывает временно и всего лишь по приглашению, причем, не имея даже статуса.

С французами все более-менее понятно, они плясали под дудку армянской диаспоры, ну а американцам было не до нас. Но что же теперь-то?

Франция с понурой головой ищет пути примирения с Турцией, а американцы, наконец, завершили процесс передачи верховной власти и уже могут обратить внимание и на нас, тем более что самый активный участник событий на Южном Кавказе, в частности в Карабахе, объявлен новой администрацией одним из трех главных противников США.

Вот тут-то, казалось бы, и карты в руки американцам. Однако… Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что администрация Байдена пересмотрит позицию США по поддержке Азербайджана в сфере безопасности и может снова использовать 907-ю поправку к Акту о поддержке свободы, которая запрещает военное сотрудничество с Азербайджаном, и обещает поддержать Армению. «В случае назначения на должность я буду работать с Конгрессом и секретарем обороны, чтобы определить объем поддержки, который удовлетворит потребности безопасности Армении и региона», — сказал Энтони Блинкен.

А Европарламент 20 января принимает резолюции — ежегодные отчеты об «Общей внешней политике и политике безопасности» (CFSP) и «Общей политике безопасности и обороны» (CSDP), в которых дана односторонняя оценка событий в Карабахе, и речь идет только об обеспечении безопасности армянского населения и армянского культурного наследия, при этом игнорируются интересы азербайджанцев, а Турция подвергается резкой критике за поддержку Азербайджана, говорится об участии на стороне Азербайджана «иностранных боевиков-террористов», в то время как существует неисчислимое количество фактов обратного. Вновь поднимается вопрос о статусе Нагорного Карабаха, хотя военная победа Азербайджана предусматривала полное снятие вопроса с повестки, о чем говорил и президент страны сразу после окончания военных действий и, казалось бы, капитуляции Армении. Правда так было в момент подписания соглашения, до того, как русские начали на глазах всего мира располагаться в Карабахе с долгосрочными планами.

Так почему Запад не замечает игнорирование Россией принципов международного права и Минской группы ОБСЕ, подмены ею понятия «миротворческая миссия», попыток взять руководство и контроль над Карабахом в свои руки, и создания там военной базы, и все действия миротворческих сил, больше похожих на новую оккупацию Нагорного Карабаха, но уже со стороны России. Разве не ясно, что коллективный Запад своим бездействием и попустительством фактически оставляет Азербайджан один на один с Россией, практически толкает Азербайджан в объятия имперского соседа. И даже вместо того, чтобы поддержать своего союзника по НАТО и единственную сдерживающую Москву в ее притязаниях на регион – Турцию, говорит о ее «дестабилизирующей роли». Не пора ли коллективному Западу взять на себя стратегическую ответственность за ситуацию, и предотвратить развитие ее в опасном направлении?

Все эти вопросы мы обсудили с известным американским политологом, специалистом по постсоветскому пространству, бывшим советником Госсекретаря США Полом Гоблом:

— Новая американская администрация будет уделять гораздо больше внимания Южному Кавказу, чем прежняя. Касательно как геополитики, так и соблюдения прав человека.

В геополитическом плане США хотят найти способ противостоять России в регионе путем перезапуска Минской группы, которая сосредоточила внимание на статусе Карабаха как на своем центральном вопросе. Но это не означает, что США откажутся от поддержки территориальной целостности Азербайджана.

Что касается «бездеятельности» или «молчаливого согласия» США относительно действий России, то Америка явно не думает «подталкивать» Баку в объятия России, а скорее хочет дать возможность самостоятельного выбора. Я предполагаю, Вашингтон найдет, что противопоставить активному расширению российской миссии в Карабахе, ее действиям, которые вызывают возмущение и серьезную обеспокоенность азербайджанцев, а у большинства из них – гнев и ярость.

Не думаю, что нужно беспокоиться «бездействием» Вашингтона, что, как вы сказали, подталкивает Баку сделать выбор в пользу Москвы. Вашингтону на этом этапе надо позаботиться о том, чтобы Баку сосредоточил свое внимание на том, что по факту делает Москва в Карабахе.